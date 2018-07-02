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Ия Нинидзе откровенно рассказала о смерти любимого мужчины и борьбе с онкологическим заболеванием
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Ия Нинидзе откровенно рассказала о смерти любимого мужчины и борьбе с онкологическим заболеванием 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Ия Нинидзе играла в кино с ранних лет и прославилась, когда ей было всего 16 после фильма «Небесные ласточки». Карьера актрисы шла в гору. Артистка поступила во ВГИК и была лучшей ученицей, но спустя несколько лет столкнулась с серьезными испытаниями в личной жизни, которые не лучшим образом отразились на ее работе.
Судьба Нинидзе сложилась весьма непросто. В 17 лет она вышла замуж за сына известных артистов — Нико Шенгелая. Большая любовь закончилась личной трагедией для актрисы. Им с супругом пришлось жить в разных городах, а когда Ия узнала, что ждет ребенка, ее муж потребовал у артистки сделать аборт. «Я сразу поняла, что в положении. Я хранила эту тайну, а когда через некоторое время я сообщила мужу. то узнала, что у него уже есть новая девушка которая тоже была беременна. И узнала я это после того, как он сказал делать аборт. И я послушалась, но это было такое предательство. После этого все окончательно разрушилось», — вспоминает Ия. Артистка признается, что после случившегося боялась мужчин.
Вторым мужем Ии тал актер Сергей Маскачев. Пара поженилась, а в скором времени в семье появился ребенок — артистка родила сына. Но и этот брак Нинидзе распался из-за расстояния. Ия вышла замуж в третий раз за мужчину по имени Михаил и родила дочь. К сожалению, супруг артистки бросил Нинидзе с двумя детьми и эмигрировал в США, а актрисе пришлось в одиночку воспитывать наследников в тяжелое безденежное время.
Ия еще пыталась обрести счастье в личной жизни. Она познакомилась с женатым мужчиной и влюбилась без памяти. " Я не собиралась уводить его из семьи, он сам ушел. Даже подарил мне тоненькое обручальное кольцо, которое я носила«, — вспоминает Ия. К сожалению, возлюбленной Нинидзе скончался — он был зависим от наркотиков. Актриса пыталась его спасти, но через три с половиной года после начала их бурного романа он умер.
Вскоре после смерти возлюбленного Ия и сама столкнулась со страшным недугом. «Мне сначала сказали, что все нормально. Я сделала одну операцию, а через шесть месяцев мне выносят приговор и говорят, что нужно срочно что-то делать, иначе конец. Было обидно, потому что рядом никого не было рядом со мной. Это было шесть лет назад. Я жива», — рассказала Ия.
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Женский форум
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