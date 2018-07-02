Больницу поселка Энергетик оснастили на 2 млн рублей

В участковой больнице в Энергетике расширили лаборатории, помещения капитально отремонтировали и сделали новую планировку. В больницу завезли новое оборудование, чтобы в короткие сроки проводить весь спектр общеклинических и биохимических исследований. Также закуплена новая медицинская мебель. На территории лабораторной службы размещено два кабинета для забора биоматериалов. Работают четыре лаборанта.

На преобразования лабораторной службы направлено более 2 млн рублей.

Главный врач Новоорской районной больницы Сергей Кретинин уточнил, что Энергетикскую участковую больницу обновляют поэтапно. В прошлом году положительные перемены дождалось стоматологическое отделение, в которых теперь работают хирургический, терапевтические, ортопедический и диагностический кабинеты. Действует радиовизор для рентгенологических исследований, современная стоматологическая установка, медицинская мебель, компьютерная техника, предметы интерьера. На модернизацию направлено свыше 2 млн рублей.

В дальнейшем администрация Новоорской районной больницы планирует капитальный ремонт педиатрического отделения поликлиники Энергетикской участковой больницы.