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Больницу поселка Энергетик оснастили на 2 млн рублей
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Больницу поселка Энергетик оснастили на 2 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В участковой больнице в Энергетике расширили лаборатории, помещения капитально отремонтировали и сделали новую планировку. В больницу завезли новое оборудование, чтобы в короткие сроки проводить весь спектр общеклинических и биохимических исследований. Также закуплена новая медицинская мебель. На территории лабораторной службы размещено два кабинета для забора биоматериалов. Работают четыре лаборанта.
На преобразования лабораторной службы направлено более 2 млн рублей.
Главный врач Новоорской районной больницы Сергей Кретинин уточнил, что Энергетикскую участковую больницу обновляют поэтапно. В прошлом году положительные перемены дождалось стоматологическое отделение, в которых теперь работают хирургический, терапевтические, ортопедический и диагностический кабинеты. Действует радиовизор для рентгенологических исследований, современная стоматологическая установка, медицинская мебель, компьютерная техника, предметы интерьера. На модернизацию направлено свыше 2 млн рублей.
В дальнейшем администрация Новоорской районной больницы планирует капитальный ремонт педиатрического отделения поликлиники Энергетикской участковой больницы.
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