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В Тюмени ко Дню города установят трехметровый кубик Рубика: новый арт-объект обойдется в полмиллиона
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В Тюмени ко Дню города установят трехметровый кубик Рубика: новый арт-объект обойдется в полмиллиона 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Арт-объект установят у технопарка. В зимнее время его украсит подсветка
Служба заказчика Ленинского округа ищет компанию, которая изготовит к предстоящему Дню города трехметровый кубик Рубика. На необычный арт-объект из городского бюджета выделяют 490 тысяч рублей. Объемную конструкцию планируют установить на площади Памяти у тюменского технопарка. В управе ЛАО объяснили, что немалая стоимость кубика Рубика объясняется тем, что его планируют сделать долговечным. По расчетам специалистов, арт-объект должен радовать тюменцев на протяжении 3-4 лет. — Этот арт-объект должен стать не разовой инсталляцией. Мы планируем, что он спокойно отстоит года 3-4, как в зимнее время, так и в летнее. Для этого в нем предусмотрена подсветка. В Новый год он будет очень интересно светиться. Все материалы предусмотрены прочные, а сам кубик будет довольно-таки большой. Высота конструкции составит три метра плюс метровый антивандальный подиум. Рядом с кубиком Рубика появится деревянная лавочка в виде цифры 72, выполненная в той же цветовой гамме, но это уже отдельный лот, — рассказал 72.ru Юрий Верхоланцев, начальник управления по организационной работе управы ЛАО. В управе добавили, что идея создать такой арт-объект появилась неслучайно. Ее подсказали молодые тюменцы, увлекающиеся спидкубингом (сборка кубика Рубика на скорость — Прим. ред.) — Место — площадь возле технопарка мы тоже выбрали неслучайно. Новый арт-объект будет символом технологичности, скорости и динамики развития, — добавил Юрий Верхоланцев. В прошлом году ко Дню города в Тюмени появился арт-объект «Счастье». Объемная надпись оказалась настолько популярной и непрочной, что всего через пару дней ее пришлось увезти на ремонт.
На площади 400-летия Тюмени ко Дню города установят конструкцию «Карета» с подвесными вазонами и двухъярусным цветником. На газоне перед мостом по улице Челюскинцев смонтируют объемно-пространственную фигуру из искусственной зелени с цветочным оформлением «Жар-Птица».
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