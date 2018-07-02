Красноярцы вновь бьют рекорды в рамках проекта «ГТО-Хакер»

30 июня на о. Татышев прошел национальный татарско-башкирский праздник Сабантуй. Спортивные состязания традиционно являются важной составляющей этого праздника. В этом году частью мероприятия стала презентационная площадка проекта «ГТО-Хакер».

Жители и гости краевой столицы выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под руководством опытных инструкторов. Красноярцы вновь показали впечатляющие результаты. Самый старший рекордсмен дня — Виктор Россенин (64 года). Ему принадлежит рекорд в рывке гири — 100 раз. Двадцатипятилетний Вадим Курамев прыгнул с места на 267 см — это лучший результат дня в этом упражнении. Праздничный рекорд в упражнении на гибкость установила пятнадцатилетняя Полина Бойко, ее результат — 32 см. Самый младший рекордсмен — семилетний Максим Гутин — отжался 200 раз и превзошел всех остальных участников испытания.

Фотографии с мероприятий и итоги проведения размещены в группах vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.