Ещё
Красноярцы вновь бьют рекорды в рамках проекта «ГТО-Хакер»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярцы вновь бьют рекорды в рамках проекта «ГТО-Хакер» 

Советский спорт 1 час назад
30 июня на о. Татышев прошел национальный татарско-башкирский праздник Сабантуй. Спортивные состязания традиционно являются важной составляющей этого праздника. В этом году частью мероприятия стала презентационная площадка проекта «ГТО-Хакер».
Жители и гости краевой столицы выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под руководством опытных инструкторов. Красноярцы вновь показали впечатляющие результаты. Самый старший рекордсмен дня — Виктор Россенин (64 года). Ему принадлежит рекорд в рывке гири — 100 раз. Двадцатипятилетний Вадим Курамев прыгнул с места на 267 см — это лучший результат дня в этом упражнении. Праздничный рекорд в упражнении на гибкость установила пятнадцатилетняя Полина Бойко, ее результат — 32 см. Самый младший рекордсмен — семилетний Максим Гутин — отжался 200 раз и превзошел всех остальных участников испытания.
Фотографии с мероприятий и итоги проведения размещены в группах vk.com/gtohacker и instagram.com/gtohacker.
Напомним, «ГТО-Хакер» — проект по пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Проводится министерством спорта Красноярского края и Региональным центром спортивных сооружений с 2016 года.
Советский спорт: последние новости
«Челси» рассчитывает решить вопрос с назначением Сарри на этой неделе Василий Уткин: Я не люблю сербов. А за что их любить? Швеция разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини9
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом12
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Невеста Данилы Козловского позирует топлес6
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение