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Джош Дюамель и Эйса Гонсалес страстно целовались на отдыхе: фото
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Джош Дюамель и Эйса Гонсалес страстно целовались на отдыхе: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Пока в личной жизни Ферги затишье, ее экс-супруг Джош Дюамель строит отношения с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Эффектная шатенка взяла избранника с собой на родину, где они прекрасно проводят отпуск. Влюбленные попали в объективы папарацци, когда совершали морскую прогулку.
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Ферги и Джош не скрывали своих чувств. Актриса и продюсер целовались, обнимались и заигрывали друг с другом. Кажется, между ними все серьезно.
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Джош Дюамель и Эйса Гонсалес
Напомним, что ранее Джош Дюамель состоял в отношениях с певицей Ферги. Влюбленные развелись в сентябре прошлого года спустя 8 лет брака. После расставания с мужем певица не находила себе места. В эфирах телевизионных программ со слезами на глазах Ферги рассказывала о том, как сильно она любит Джоша и что решение разойтись ­— не ее инициатива. Позже продюсеру стали приписывать роман с экс-супругой Бена Аффлека — Дженнифер Гарнер. Поводом для разговоров послужили частые визиты Джоша в дом актрисы.
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