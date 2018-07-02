Джош Дюамель и Эйса Гонсалес страстно целовались на отдыхе: фото

Пока в личной жизни Ферги затишье, ее экс-супруг Джош Дюамель строит отношения с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Эффектная шатенка взяла избранника с собой на родину, где они прекрасно проводят отпуск. Влюбленные попали в объективы папарацци, когда совершали морскую прогулку.

Ферги и Джош не скрывали своих чувств. Актриса и продюсер целовались, обнимались и заигрывали друг с другом. Кажется, между ними все серьезно.

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес

Джош Дюамель и Эйса Гонсалес