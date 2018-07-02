Около 4 тыс. человек сделали прививки в Подмосковье от инфекций после укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило о мерах профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, всего от них было привито уже около 4 тысяч человек, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории (проводить само — и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей; не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в помещение свежесобранные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

«Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, в Московской области привито около 4 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Необходимо выбирать специальную одежду (при отсутствии таковой стоит одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды — в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке). Кроме того, ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку.

Применение специальных химических средств индивидуальной защиты от клещей: акарицидных средств (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу недопустимо) и репеллентных средств (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от кровососущих двукрылых). Применять средстванеобходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

«В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе», — уточняется в сообщении.

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов, место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон).