Новая трасса точно пройдет мимо Сосновки

Дорога, которую должны были проложить через Карьер и Новую Сосновку, пройдет мимо поселков. Правда, Карьер немного «пострадает».

«Мы получили массу замечаний, к нам приходили сотни людей, они выступали на каждом заседании. В конце концов было принято решение, что дорога пройдет в зоне аварийной посадки, вне массива Сосновка, обойдет основной массив поселка Карьер, пройдет частично по садам и частично по лесу», — рассказала на деловом понедельнике главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева

По ее словам, в действующем генплане эта дорога тоже проходит через Карьер и Сосновку. Причем часть, проходящая через Карьер, была заложена еще генпланом 1969 года.

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