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В холодильнике морга обнаружили живую женщину
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В холодильнике морга обнаружили живую женщину 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Работник морга, расположенного в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике, во время проверки холодильника обнаружил, что находящаяся там женщина дышит. На данный момент она находится в медицинском учреждении и идёт на поправку.
Перед тем как попасть в морг, женщина пострадала в аварии. Прибывшие на место ДТП медики констатировали её смерть, пишет «Би-би-си».
Это не первый подобных случай для ЮАР. Семь лет назад 50-летний мужчина очнулся в морге. Работники примчались на его крики. В 2016 году жертву аварии признали погибшим, однако на следующий день выяснилось, что пострадавший дышит.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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