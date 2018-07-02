В холодильнике морга обнаружили живую женщину

Работник морга, расположенного в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике, во время проверки холодильника обнаружил, что находящаяся там женщина дышит. На данный момент она находится в медицинском учреждении и идёт на поправку.

Перед тем как попасть в морг, женщина пострадала в аварии. Прибывшие на место ДТП медики констатировали её смерть, пишет «Би-би-си»

Это не первый подобных случай для ЮАР. Семь лет назад 50-летний мужчина очнулся в морге. Работники примчались на его крики. В 2016 году жертву аварии признали погибшим, однако на следующий день выяснилось, что пострадавший дышит.