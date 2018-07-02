Петиция за введение «пенсии по молодости» набрала 100 тысяч подписей

Авторы петиции предлагают ежемесячно выплачивать по 15 тысяч рублей всем неработающим гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет. В тексте обращения говорится, что молодость — самый прекрасный период в жизни человека.

«Тратить эти драгоценные годы на работу просто непростительно. Пенсия по молодости поможет без оглядки на материальное положение своих родителей путешествовать по стране и всему миру, заводить новые знакомства и новые семьи, а это поможет справиться со сложной демографической ситуацией», — отмечается в петиции.