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Петиция за введение «пенсии по молодости» набрала 100 тысяч подписей
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Петиция за введение «пенсии по молодости» набрала 100 тысяч подписей 

Говорит Москва 1 час назад
Авторы петиции предлагают ежемесячно выплачивать по 15 тысяч рублей всем неработающим гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет. В тексте обращения говорится, что молодость — самый прекрасный период в жизни человека.
«Тратить эти драгоценные годы на работу просто непростительно. Пенсия по молодости поможет без оглядки на материальное положение своих родителей путешествовать по стране и всему миру, заводить новые знакомства и новые семьи, а это поможет справиться со сложной демографической ситуацией», — отмечается в петиции.
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