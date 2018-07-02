На Рудневке можно купить клубнику из Астрахани и Кабардино-Балкарии

10 июня в городе начался сезон клубники. В Косино-Ухтомском районе можно найти одну торговую точку, где реализуют землянику и клубнику. Всего в столице функционирует более ста девяноста торговых точек.

Жители района с удовольствием приобретают эти вкуснейшие ягоды в палатке в форме клубники. Она расположена на улице Рудневка, владение 23, возле здания ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский».

Товар продается в специальных контейнерах. Такая упаковка дает возможность сохранить ягоды целыми. Ведь их привозят из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Астрахани. Также начинают торговать уже и подмосковной клубникой. До первого августа можно будет наслаждаться любимой ягодой.

Стоит отметить, что клубника оказывает оздоровительное влияние на человеческий организм. Ее используют для лечения многих болезней. Регулярное употребление ягоды повышает аппетит.