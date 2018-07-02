Ещё
На Рудневке можно купить клубнику из Астрахани и Кабардино-Балкарии
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Рудневке можно купить клубнику из Астрахани и Кабардино-Балкарии 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
10 июня в городе начался сезон клубники. В Косино-Ухтомском районе можно найти одну торговую точку, где реализуют землянику и клубнику. Всего в столице функционирует более ста девяноста торговых точек.
Жители района с удовольствием приобретают эти вкуснейшие ягоды в палатке в форме клубники. Она расположена на улице Рудневка, владение 23, возле здания ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский».
Товар продается в специальных контейнерах. Такая упаковка дает возможность сохранить ягоды целыми. Ведь их привозят из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Астрахани. Также начинают торговать уже и подмосковной клубникой. До первого августа можно будет наслаждаться любимой ягодой.
Стоит отметить, что клубника оказывает оздоровительное влияние на человеческий организм. Ее используют для лечения многих болезней. Регулярное употребление ягоды повышает аппетит.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Юные техники из Косино-Ухтомского создают балансирующие игрушки и самолеты Темой встречи в библиотеке № 101 стали цветы Для выпускников школы №2026 хор родителей исполнил заключительную песню
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини10
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом12
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Невеста Данилы Козловского позирует топлес6
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение