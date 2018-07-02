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Может вор это сделал из-за любви к Ване: с яославского кладбища украли портрет Ивана Ткаченко
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Может вор это сделал из-за любви к Ване: с яославского кладбища украли портрет Ивана Ткаченко 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
С могил часто пропадают игрушки и цветы
В Ярославле воры всё никак не прекратят устраивать набеги на аллею славы «Локомотива» на Леонтьевском кладбище. В мае родители и родственники похороненных здесь хоккеистов обнаружили, что с кладбища украли посаженные цветы, а с могилы Ивана Ткаченко пропала металлическая конструкция с эмблемой «Локомотива», а теперь украли портрет Ивана.
— Портрета не было уже в среду, — рассказал отец погибшего хоккеиста Леонид Ткаченко. — Мне бы не хотелось, чтобы Бог наказал этого человека. Может он сделал это из любви к Ване. У меня нет к нему злобы. Просто человеку не объяснили, что с кладбища ничего брать нельзя — это грех. Сейчас портрет Ивана снова появился на его могиле — неравнодушные ярославцы распечатали и вставили в рамку еще одну фотографию.
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