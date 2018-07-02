Ольга Рапунцель вернулась вместе с маленькой дочкой на Дом-2

Участница Дома-2 Ольга Рапунцел впервые стала мамой в начале апреля этого года — телезвезда родила своему супругу Дмитрию дочь. За несколько месяцев до родов Ольга и Дмитрий покинули шоу и переехали в собственную квартиру, чтобы Рапунцель смогла подготовиться к родам и воспитывала малышку без телекамер и пристального внимания тысяч поклонников.

Накануне стало известно, что семейство возвращается на телестройку. Рапунцель и раньше говорила о том, что они с мужем и дочкой рано или поздно вновь станут сниматься в шоу, но подписчики Ольги не ожидали, что девушка решит вернуться на Дом-2 спустя три месяца после родов.

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«Наконец перевезли все вещи и переехали в Дом-2. Солнышко моё ясное. Доченька моя. Наше чудо из чудес. Сегодня тебе 3 месяца, расти здоровенькой, красивой, умной на радость маме и папе. Твоя улыбка — это бесценно. Мама и папа тебя очень любят, наша принцесса. Совсем скоро мы познакомим нашу малышку с вами, наши подписчики», — написала Рапунцель и сразу же столкнулась с критикой в свой адрес. Многие поклонники считают, что Ольга зря так быстро вернулась на реалити-шоу, ведь она может подвергнуть маленькую дочку сильному стрессу. В комментариях пользователи начали спорить между собой, стоило ли Ольге и Дмитрию возвращаться на телестройку спустя всего три месяца после родов.

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Отметим, что на днях Ольга и Дмитрий решили окрестить наследницу перед тем, как девочка станет новой телезвездой. Пока что Рапунцель скрывает лицо девочки и даже не называет поклонникам имя дочки, но уже совсем скоро малышка вместе с мамой станет частью большого реалити-шоу, а поклонники наконец смогут внимательно рассмотреть внешность девочки.