Международный день собак — 2 июля

Почти половина населения земного шара являются счастливыми владельцами четвероногих. Среди них очень много известных людей.

«Преданней собаки нету существа», — поется в известной песенке. Кто бы в этом сомневался? Бассет-хаунд, сенбернар, борзая, лабрадор, шпиц… Известно свыше 400 собачьих пород.

Елена Яковлева , народная артистка Российской Федерации, обожает всех своих четверых питомцев: голубоглазого Дика породы хаски, белоснежного лабрадора Ластика, неженку — кучеряшку Юстаса, йоркширского терьера, и очень умного и послушного немецкого овчара Багратиона. Собаки в жизни актрисы — это и друзья, и психотерапевты. А при большой любви Елены Алексеевны к активным, длительным прогулкам — они самые надежные спутники.

Публикация от Елена Яковлева (@elena_yakovleva_official)

8 Июн 2018 в 12:39 PDT У семьи Ярмольников любви хватает на своих троих лохматых озорников: скотч-терьера Соломона, таксу Зосю и дворнягу Дусю. И еще они занимаются фондом «Дарящие надежду». Через этот фонд осуществляется адресная помощь бездомным животным. Наблюдая за своими питомцами, Саша, дочь Леонида Исааковича, отмечает их удивительную схожесть… с собой, мужем и папой. Терьер Соломон и Леонид Ярмольник даже бородками похожи.

Певец Сергей Лазарев свою дворняжку называет по-разному: «храпуша», «чудо», «доча». Появилась дворняга у артиста после того, как он принял участие в акции помощи бездомным животным. И вот уже два года Сергей не может без своей Дейзи прожить и дня. Если у артиста получается взять собаку на гастроли, он обязательно ее берет. Если же нет, то Лазарев регулярно общается с лохматой подружкой по скайпу и фейстайму. Дейзи всегда радостно приветствует хозяина лаем. А недавно артист взял в свою семью еще одного питомца. Обе собаки живут в мире и согласии.

Теперь так)))) мои #Лиса и #Дейзи #СобакиИзПриюта #ВозьмиСобакуИзПриюта

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

2 Июн 2018 в 6:43 PDT Оптимистичные выводы сделали британские ученые — хозяева собак живут дольше. А те, кому перевалило за 60, и внешне выглядят бодрее и здоровее. Сколько примеров здорового долголетия можно наблюдать в среде собачников. Например, вдоль набережной канала у лесопаркового массива «Серебряный бор» ежедневно можно встретить 80-тилетних старичков, бодро вышагивающих за своими разномастными четвероногими питомцами. И порода в данном случае вообще никакой роли не играет.

— Есть уникальный метод лечения детей с различными видами психических заболеваний — канистерапия. Эта методика способствует эмоциональному пробуждению ребенка, например, с синдромом Дауна, — рассказывает ветеринар Екатерина Горячева . — Дети с нестандартными особенностями развития через общение с собаками развивают свои умственные способности, проходят социальную адаптацию. Врожденно злых собак не бывает. Все зависит от воспитания и условий содержания животного. Так, если в семье ругаются постоянно, обстановка раздражена, то и собака станет нервной и злой. А в любящих, заботливых руках даже, казалось бы, агрессивные ротвейлеры будут настоящими «плюшками». Только крупным собакам все же внимания и времени нужно уделять гораздо больше, хотя бы на тех же прогулках.

Теперь ее пуделиное семейство требует и отдает внимания и любви не меньше. Правда, настоящими охранными качествами, конечно, уже не обладает.

Всякому времени, всякому человеку — свою собаку. Подбирая себе четвероногого друга, необходимо и условия проживания учитывать, и свои физические возможности. Чтобы счастье было безоблачным и обоюдным.