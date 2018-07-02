Пьер Ришар XXI века: 8 отличных комедий Дэни Буном

Дэни Бун — один из самых заметных комиков современной Франции. Редкая хорошая комедия случается без его участия, причем зачастую он не только играет, но и пишет сценарии, и режиссирует.

Сегодня на ivi появилась новая его работа «От семьи не убежишь». Отличный повод расслабиться под кондиционером и посмеяться от души.

От семьи не убежишь

La ch’tite famille, 2018

От семьи не убежишь

Успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция стоят на пороге великих свершений, когда в город приезжает семья Валентина. Эта дикая орда довольно сильно травмирует чувство прекрасного у утонченной публики, но, что еще важнее, в результате общения с близкими герой стукается головой, и память его откатывается в семнадцатилетний возраст.

Кстати, роль в этом фильме есть и у старичка Ришара

Возьми меня штурмом

Raid Dingue, 2016

Возьми меня штурмом

В элитный отряд спецназа принимают молодую девушку Джоанну. То, что она дочка министра — это совсем случайно. Все бы ладно, но командир подразделения отъявленный шовинист и считает, что в спецназе не место для хорошеньких девчонок.

Radin! 2016

Чем гениальнее человек, тем грандиознее его недостатки. Франсуа Готье — виртуозный скрипач и феерический жадина. Он считает каждый цент, а за евро может удавиться. Разумеется, он уверен, что все люди сумасшедшие.

Маменькин сынок

Lolo, 2015

Маменькин сынок

Женщине сорок пять, у нее уже взрослый сын, и она таки решает устроить свою личную жизнь. Тут подворачивается годный мужчина, но вот ребенок его на дух не переносит и задался целью избавиться от чужака во что бы то ни стало.

Любовь от всех болезней

Supercondriaque, 2014

Любовь от всех болезней

Роман — неисправимый нытик и ипохондрик. Его единственный друг и одновременно лечащий врач прописывает ему свидания с женщинами. Но девицы бегут от зануды, как от огня, на первом же свидании. Тогда бедолага предпринимает отчаянный шаг для излечения от ипохондрии — отправляется волонтером в палаточный городок беженцев.

Вулкан страстей

Eyjafjallajökull, 2013

Вулкан страстей

Бывшие супруги, которые не живут вместе уже 20 лет, оказываются на одном рейсе, когда летят на свадьбу дочери. Рейс отменяется из-за извержения вулкана, и не выносящие друг друга Ален и Валери отправляются в безумное путешествие через половину Европы, чтобы успеть на важное событие в жизни их ребенка.

Замуж на 2 дня Un plan parfait, 2012

Замуж на 2 дня Главная героиня мечтает всю жизнь провести со своим избранником, но на ее семье лежит проклятие: все первые браки у них заканчиваются разводами. Чтобы избежать этого, девушка решает выйти замуж понарошку за первого попавшегося недотепу. Всего на пару дней.

Мой лучший друг

Mon meilleur ami, 2006

Мой лучший друг

Антиквар Франсуа эгоцентричен, амбициозен, высокомерен. Благодаря этому он сделал отличную карьеру в своей области, но умудрился за всю жизнь не завести ни одного друга. Партнер по бизнесу Катрин предлагает ему интересное пари: если за несколько дней Франсуа заведет себе настоящего друга, то в награду получит невероятно ценную вазу из Древней Греции.