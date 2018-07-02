В семье Марии Ароновой произошло пополнение

Как известно, Мария Аронова родилась в семье инженера Валерия Аронова и библиотекаря Людмилы Ароновой. Однако матери актрисы уже нет в живых. Также у нее есть старший брат Александр Штирлиц, который занимается живописью и реставрацией. Два года назад артистка женила своего родственника, которому тогда было 48 лет. Брат Марии сыграл свадьбу с арт-директором Ксенией. Вскоре девушка подарила ему дочь Алису.

А на днях в семье Ароновой вновь произошло пополнение. У брата актрисы родился сын. Александр поделился радостной новостью в соцсетях. Он опубликовал трогательное фото из роддома, где он держит за руку свою жену. «Целую, люблю», — написал радостный отец. Мальчика родители назвали Арсением. Поклонники поздравили семью с появлением малыша на свет и пожелали ему здоровья, и счастья.

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