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В семье Марии Ароновой произошло пополнение
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В семье Марии Ароновой произошло пополнение 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, Мария Аронова родилась в семье инженера Валерия Аронова и библиотекаря Людмилы Ароновой. Однако матери актрисы уже нет в живых. Также у нее есть старший брат Александр Штирлиц, который занимается живописью и реставрацией. Два года назад артистка женила своего родственника, которому тогда было 48 лет. Брат Марии сыграл свадьбу с арт-директором Ксенией. Вскоре девушка подарила ему дочь Алису.
А на днях в семье Ароновой вновь произошло пополнение. У брата актрисы родился сын. Александр поделился радостной новостью в соцсетях. Он опубликовал трогательное фото из роддома, где он держит за руку свою жену. «Целую, люблю», — написал радостный отец. Мальчика родители назвали Арсением. Поклонники поздравили семью с появлением малыша на свет и пожелали ему здоровья, и счастья.
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Теперь Мария будет готовить пеленки и распашонки для племянника. Она тоже мама. Со своим мужем Евгением Фоминым она растит 14-летнюю дочь Серафиму. Также у актрисы есть сын от первого брака Владислав Гандрабура, который уже служит в театре. Напомним, Аронова много лет жила с супругом в гражданском браке, но в марте этого года они решили узаконить отношения.
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