Уникальный этнографический музейный комплекс создан в Новосибирской области

Деревня Юрт-Ора, расположенная на месте традиционного с VIII века проживания сибирских татар, представляет собой единственное в Новосибирской области сочетание исторического, этнографического и археологического культурного наследия. Население деревни состоит преимущественно из коренных сибирских татар-чатов, формировавшихся как этнос в Новосибирском Приобье с XVI века.

Поселение, по русским документам, стало называться Чатским городком. Чатские татары играли большую роль в охране земель Русского государства. В целях сохранения национальных, бытовых и культурно-исторических традиций сибирских татар-чатов с 1994 года д. Юрт-Ора Колыванского района была включена как памятное место в списки памятников истории и культуры Новосибирской области, стоящих на государственной охране как объект историко-культурного наследия.

В уникальный во всей России этнографческий комплекс — музей «Усадьба чатского татарина», который с 1 июля открыт для посетителей, входит изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты, а также татарский двор с традиционными элементами.