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Уникальный этнографический музейный комплекс создан в Новосибирской области
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Уникальный этнографический музейный комплекс создан в Новосибирской области 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Деревня Юрт-Ора, расположенная на месте традиционного с VIII века проживания сибирских татар, представляет собой единственное в Новосибирской области сочетание исторического, этнографического и археологического культурного наследия. Население деревни состоит преимущественно из коренных сибирских татар-чатов, формировавшихся как этнос в Новосибирском Приобье с XVI века.
Поселение, по русским документам, стало называться Чатским городком. Чатские татары играли большую роль в охране земель Русского государства. В целях сохранения национальных, бытовых и культурно-исторических традиций сибирских татар-чатов с 1994 года д. Юрт-Ора Колыванского района была включена как памятное место в списки памятников истории и культуры Новосибирской области, стоящих на государственной охране как объект историко-культурного наследия.
В уникальный во всей России этнографческий комплекс — музей «Усадьба чатского татарина», который с 1 июля открыт для посетителей, входит изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты, а также татарский двор с традиционными элементами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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