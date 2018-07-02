Самые известные ведьмы средневековья

Средние века были для женщин очень нелегким временем. Любой прохожий мог обвинить любого в колдовстве и чаще всего пустые слова долетали до ушей тех, кто мнил себя вправе судить и казнить. В период с XIV по XVIII века в Европе сожгли примерно 10 миллионов так называемых «ведьм». Чаще всего массовая (Салемский суд, к примеру) истерия начиналась с конкретных персон — вот этих женщин.

Мэлин Матсдоттер

В Стокгольме верили, что ведьмы похищают детей. Мэлин Матсдоттер, несчастную прачку, обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению заживо — страшная казнь, обычная для Европы, но никогда еще не применявшаяся в Швеции. На суде Мэлин отказалась раскаиваться, объявила себя невиновной и к столбу пошла с гордо поднятой головой. Она стала первой и последней женщиной, сожженной заживо на территории Швеции. Поговаривают, так было решено потому, что муниципалитет просто испугался: даже сгорая на костре Мэлин не произнесла ни единого слова — а ведь всем известно, ведьмы не боятся боли.

Бриджет Бишоп

Знаменитый Салемский суд над ведьмами начался именно с этой женщины. В 1692 году Бриджет владела сразу двумя тавернами, носила провокационные наряды и, как выяснилось позднее, на досуге в самом деле занималась колдовством. При обыске в доме Бриджет обнаружили кукол для порчи, утыканных иглами. Одна изображала недавно умершего мужчину — доказательство, ошеломившее жителей Салема. На суде Бриджет вела себя крайне дерзко, что быстро привело ее к казни. Кровавое зрелище вызывало в обществе приступ массовой истерии — в короткие сроки на костер отправилось еще 70 «ведьм».

Анна Колдингс

Ткачиху Колдингс обвиняли в том, что она специально вызывала шторм, чтобы сгубить корабль королевы Анны, путешествовавшей из Копенгагена в Шотландию. Каравелла и в самом деле чуть не затонула при сильнейшем шторме и была вынуждена остановиться в Норвегии. Анну, прозванную «Мать Дьявола», арестовали по обвинению мэра Кронборга, решившего выслужиться перед королем. На пытках Анна не только призналась во всем, но и назвала еще пять имен своих сообщниц — жену мэра в том числе. Ранним весенним утром всех девушек сожгли прямо у стен Кронборга.

Энтьен Джиллис

В 1613 году ведьм в Нидерландах сожгли больше, чем в большей части Европы. Первой на костер пошла Энтьен Джиллис, повивальная бабка, обвиненная в проклятии новорожденных детей. Энтьен уже была за решеткой, когда в городке Страелен начался настоящий мор, унесший жизни сотен младенцев. После очередных пыток девушка указала «помощниц», состоялся знаменитый Рурмондский суд, на котором сожгли 63 «ведьмы».

Мерга Бин Немецкий охотник за ведьмами (по совместительству аббат и мэр города Фульда), Бальтазар фон Дернбах, арестовал Мергу Бин по обвинению в убийстве собственного мужа колдовством. Беременную вдову от пыток не освободили — инквизиция сочла отцом будущего ребенка самого дьявола. Мергу быстро приговорили и сожгли, после чего Дернбах вошел во вкус и следующие три года гонялся за ведьмами по всему Гессену, в результате чего казнили еще 250 человек. Вошедшие в историю Суды над ведьмами Фульда закончились лишь со смертью самого аббата.