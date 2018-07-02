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КИО выиграл суд с «Роскартографией»
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КИО выиграл суд с «Роскартографией» 

АСН-Инфо 24 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
Арбитражный суд Москвы подтвердил законность итогов конкурса по созданию комплекта геопространственных данных на территорию Санкт-Петербурга.
Напомним, 30 января 2018 года Комитет имущественных отношений Петербурга разместил на сайте госзакупок этот конкурс со стартовой стоимостью 23,2 млн рублей. В марте чиновники выбрали победителя, им стало научно-производственное предприятие «Геокоминвест», готовое выполнить работы за 16,5 млн рублей. Компания «Роскартография», предлагавшая свои услуги за 21 млн рублей, с результатами не согласилась. Ее представители пытались доказать, что КИО не имел право учитывать часть выполненных «Геокоминвестом» работ, т.к. договора по ним еще не были закрыты. «Роскартография» обратилась в Федеральную антимонопольную службу РФ, там ее возражения поддержали, однако оспаривать результаты конкурса отказались. Тогда «Роскартография» направилась в московский арбитраж, который встал на сторону КИО.
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