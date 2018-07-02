КПКГ «ГозЗайм Урал» уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Казань, 3 июля. 7, 11,13,14,15,16 и 17 августа КПКГ «ГозЗайм Урал» (ОГРН1151690067418) проведет общее собрание членов (пайщиков).

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм Урал» зарегистрированный 21.08.2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.19, пом.1, уведомляет членов пайщиков о созыве общего собрания. Форма проведения Общего собрания: собрание части членов (пайщиков) по кооперативным участкам.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №1 состоится 13.08.2018 года с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев д.102 (Дворец культуры железнодорожников) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №2 состоится 11.08.2018 года с 12.00 до 14.00 по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д.4 б (Инжиниринговый центр инновационных исследований и экспертиз УдГУ), лекционная аудитория Учебно-научной библиотеки им. В. А. Журавлёва с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №3 состоится 14.08.2018 года с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 93 (КДЦ «МОТОВИЛИХА»), концертный зал с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №4 состоится 16.08.2018 года с 13.00 до 16.00 по адресу: Свердловская обл. гор. Нижний Тагил ул. Октябрьской Революции д.44 (Уральский институт подготовки кадров «21 век»), аудитория 2. с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №5 состоится 17.08.2018 года с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Челябинск, ул. Чапаева, д.114 (SMOLINOPARK HOTEL), конференц-зал Х. О. с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №6 состоится 15.08.2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д.55 (Дворец культуры железнодорожников станции Тюмень), конференц-зал с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №7 состоится 07.08.2018 года с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Казань, ул. Химиков, д.11 (МБУ «ДК „Юность“) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания;

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;

Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке общего собрания части членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан „ГозЗайм Урал“ вы можете ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова 19, помещение 1.