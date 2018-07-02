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Дети советских вождей, которые эмигрировали за границу
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Дети советских вождей, которые эмигрировали за границу 

Русская семерка 18 минут назад
Фото: Русская семерка
Из всех «ячеек общества» руководителей СССР, пожалуй, только три семьи бывших восьми советских генсеков обошли стороной слухи о жизни и работы родственников на Западе. Первый лидер вновь образовавшегося государства В. И. Ленин был бездетным, а дети двухлетнего «зиц-председателя» Советского Союза Г. М. Маленкова и Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко нашли себя на родине и изначально не давали повода о таких пересудах.
Дочь самого известного генсека СССР эмигрировала
Дочь Иосифа Сталина эмигрировала на Запад в 1966 году. И не просто эмигрировала, а попросила политического убежища. Разрешение на выезд ей выписывал лично член Политбюро ЦК КПСС А. Косыгин. В 1984 году Светлана Иосифовна с дочерью собралась было вернуться в СССР, даже получила советское гражданство, но жизнь в Советском Союзе у нее не сложилась. Семь лет назад она умерла от рака в доме престарелых в американском городе Ричланде. Внучка Сталина Крис Эванс живет в США и практически никак со своим дедом себя не отождествляет.
Правнук Сталина Виссарион Джугашвили (сын Евгения Яковлевича Джугашвили) также с 2003 года жил в Нью-Йорке, он в прошлом грузинский режиссер.
Сын и правнучка Хрущева живут в Америке
Сергей Никитович Хрущев с начала 90-х живет в США, куда был приглашен читать лекции в университете Брауна (Провиденс, штат Рой-Айленд). Имеет двойное российско-американское гражданство. Правнучка Никиты Сергеевича Нина Львовна (внучка старшего сына Н. С. Хрущева Леонида) — профессор кафедры международных отношений Новой школы в Нью-Йорке. Осуждает «аннексию Крыма» и на этой почве не знается с Сергеем Никитовичем, поддерживающим политику Путина.
Андроповы и США  В Америке долгое время жила внучка Юрия Андропова (дочь сына Игоря) Татьяна. Затем она вернулась в Россию и после тяжелой болезни 7 лет назад скончалась в Москве. По некоторым данным, сейчас в США проживает ее брат Константин.
… и потомок Брежневых тоже там  После окончания Оксфорда правнук Брежнева Дмитрий живет в Великобритании. Почти 30 лет проживает с семьей в Австрии и дочь Михаила Суслова, некогда ответственного за идеологию в ЦК КПСС.
… Последний руководитель СССР Михаил Горбачев и его родственники, по официальным данным, постоянно живут в России. В прессе неоднократно муссируются слухи о том, что кто-то из близких Михаила Сергеевича перебрался на ПМЖ на Запад, но эти домыслы документально не подтверждены.
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