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Сотрудник Медвежьегорской полиции примет участие в «Кижской регате-2018»
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Сотрудник Медвежьегорской полиции примет участие в «Кижской регате-2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В этом году пройдет ХХ Фестиваль традиционного судостроения и судоходства «Кижская регата — 2018», который ежегодно проводится на острове Кижи. В рамках Фестиваля 3 августа на острове Кижи состоится конкурс мастеров-судостроителей «Народная лодка». Ожидается, что на нем будут представлены около 30 лодок из Карелии и других регионов страны. Одним из участников конкурса станет и сотрудник полиции Павел Долгих.
Службе в органах внутренних дел Павел отдал более 15 лет. Сейчас он служит в подразделении по вопросам миграции Отделения МВД России по Медвежьегорскому району. Работа всегда занимала большую часть жизни и на какие-либо увлечения времени оставалось крайне мало. Два года назад полицейский впервые побывал на «Кижской регате» и под впечатлением от увиденного, решил собственноручно построить судно для участия в конкурсе.
С такой работой прежде Павел Долгих никогда не сталкивался. Но отступать от задуманного не в его характере. Весь год свое свободное время он посвящал изготовлению лодки. Не сразу все получалось, поэтому начинающий судостроитель обращался за советом к опытным специалистам и достиг желаемого. В прошлом году Павел Владимирович представил на фестивале свою первую лодку. Дебют оказался удачным. Его «кижанка» заняла второе место в соответствующей номинации. Несмотря на внушительные размеры — в длину лодка была шесть метров, по мнению специалистов, она оказалась довольно манёвренной и послушной в управлении.
После этого Павел Долгих решил построить большую варяжскую ладью с парусом, которая сможет участвовать в командной гонке. Ее длина достигает 10 метров, ширина — 2,60, а высота — метр. Изготовлена ладья из ели и сосны. Сейчас лодка уже почти готова. Остались некоторые заключительные штрихи и главное — выбрать название. Ведь многие помнят слова известного капитана: «Как вы лодку назовете — так она и поплывет». Спуск ладьи запланирован на конец июля, после чего она направится к месту проведения фестиваля на остров Кижи.
Руководство и коллеги поддерживают майора полиции Павла Долгих в его увлечении, искренне желают ему победы, а некоторые из сослуживцев приедут лично поддержать участника «Кижской регаты — 2018», которая традиционно станет запоминающимся событием в Карелии.
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