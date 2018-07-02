Жена и дочка Михаила Турецкого выглядят, как ровесницы 

Сарина Турецкая опубликовала в своем микроблоге совместное фото с мамой, трогательно поздравив ее с днем рождения. Поклонники отметили, что на свежих снимках мама и дочка выглядят, как ровесницы, несмотря на приличную разницу в возрасте.
В 2002 году известный певец, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого», заслуженный артист России Михаил Турецкий женился на своей избраннице Лиане, у которой подрастала 6-летняя дочка Сарина. Артист не только сумел покорить сердце будущей жены, но и нашел общий язык с ее маленькой дочерью, которая признала в избраннике мамы отца. Сарину и Михаила Турецкого связывают теплые чувства. Прошлым летом девушка вышла замуж за сына известного московского ресторатора Гелы Церцвадзе — Торнике Церцвадзе. Свадьбу родители молодоженов сыграли сначала в России, а потом в Грузии. На пышной церемонии присутствовал весь свет столичного бомонда. Свадьба вышла Турецкому в копеечку. Они пригласили 650 гостей, среди которых присутствовало и много звезд: Иосиф Кобзон с супругой Нелли, Александр Ревва, Николай Басков и многие другие. Невеста блистала в платье от Валентина Юдашкина. Верх был полупрозрачный и расшит кружевами, а юбка была пышной и со шлейфом.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1814519045203350193_3802595"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2483660130719)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
К слову, в семье артиста подрастают еще две дочки: 12-летняя Эммануэль и 8-летняя Беата. Своей красотой наследницы именитой фамилии пошли в маму, которая обладает роскошными волосами, статной фигурой и выразительной внешностью.
«Поздравляю, твою красавицу-маму», «Очень красивая! Поздравляю», «Поздравляю мамулечку-красатулечку!», «Прекрасные!» — отметили поклонники.