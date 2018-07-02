Жена и дочка Михаила Турецкого выглядят, как ровесницы

Сарина Турецкая опубликовала в своем микроблоге совместное фото с мамой, трогательно поздравив ее с днем рождения. Поклонники отметили, что на свежих снимках мама и дочка выглядят, как ровесницы, несмотря на приличную разницу в возрасте.

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К слову, в семье артиста подрастают еще две дочки: 12-летняя Эммануэль и 8-летняя Беата. Своей красотой наследницы именитой фамилии пошли в маму, которая обладает роскошными волосами, статной фигурой и выразительной внешностью.

«Поздравляю, твою красавицу-маму», «Очень красивая! Поздравляю», «Поздравляю мамулечку-красатулечку!», «Прекрасные!» — отметили поклонники.