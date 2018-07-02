Руководителя наркоклиники осудят за похищение людей в Нижегородской области

Уголовное дело возбудили в отношении 31‐летнего руководителя реабилитационной клиники в Нижегородской области. Два пациента этого медицинского центра сообщили в полицию о том, что их похитили, сообщил сайт «Дни.ру».

Родственники пострадавших заплатили злоумышленнику выкуп в размере 13 тысяч рублей. Один из похищенных провел в клинике с января по июль 2017 года, другой — несколько дней. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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