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Руководителя наркоклиники осудят за похищение людей в Нижегородской области
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Руководителя наркоклиники осудят за похищение людей в Нижегородской области 

360tv.ru 1 час назад
Уголовное дело возбудили в отношении 31‐летнего руководителя реабилитационной клиники в Нижегородской области. Два пациента этого медицинского центра сообщили в полицию о том, что их похитили, сообщил сайт «Дни.ру».
Родственники пострадавших заплатили злоумышленнику выкуп в размере 13 тысяч рублей. Один из похищенных провел в клинике с января по июль 2017 года, другой — несколько дней. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
Камеры наблюдения сняли похищение дочери певицы Светланы Феодуловой. Женщина привела девочку на встречу с отцом. Сергей Хамитский схватил ребенка и пытался убежать.
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