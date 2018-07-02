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14-летняя школьница из Костромы на «Оке» устроила гонки с сотрудниками ГИБДД
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14-летняя школьница из Костромы на «Оке» устроила гонки с сотрудниками ГИБДД 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Вчера недалеко от Йошкар-Олы прошли соревнования по автокроссу, в которых приняла участие костромская школьница, сообщает портал ProГород.
Заезды были посвящены Дню Госавтоинспекции, и сами инспекторы тоже вышли на трассу карьера «Крутой овраг» в качестве участников.
14-летняя Софья Хорюкова из Костромской области стала самой юной участницей гонок. Она покоряла трассу на автомобиле «Ока» и доказала, что женщинам тоже есть место в таком спорте.
Меня в спорт привели папа и брат. Брат сам гонщик и участвует в таких соревнованиях. Они оба помогли мне собрать отремонтировать старое авто брата — «Оку» — и приехать сюда. То, что девушкам не место на таких соревнованиях — это все предрассудки, — отмечает Софья.
За рулем девочка всего год, но она смогла достойно выступить на соревнованиях. Результаты состязаний станут известны позже.
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