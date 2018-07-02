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Тренировки и патруль: как работают спасатели в Беларуси
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Тренировки и патруль: как работают спасатели в Беларуси 

Мир24 1 час назад
Тренировки несколько раз в день и постоянное патрулирование водохранилищ. У белорусских спасателей непростая пора. Некоторые купальщики переоценивают свои силы, что может привести к трагедии. О безопасном отдыхе на воде узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Водный патруль выезжает в рейд каждый час и проверяет акваторию Комсомольского озера. Это одно из самых популярных мест отдыха в Минске. Сергей Альховик уже почти сорок лет работает на спасательной станции. Рассказывает — на воде секунды решают все.
«Человек в неустановленном месте купался. До середины доплыл, а потом все — плыть не может. Мы его едва выхватили. Но он был полностью пьяный. Сами испугались, потому что он уже начал тонуть. И мы еле успели к нему подъехать», — вспоминает спасатель.
В Минске около двух десятков оборудованных пляжей. Но люди купаются в неустановленных местах. Прыгают с причалов, рискуя жизнью и кошельком. За это грозит штраф до тридцати пяти долларов.
«Молодые люди, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения. Причем, несовершеннолетние есть в состоянии алкогольного опьянения, которые якобы мастера спорта по плаванию. Сто процентов будет одна и та же фраза: я мастер спорта по плаванию», — говорит начальник спасательной станции Денис Чешун.
Водолазы тренируются круглый год. Но сейчас «погружаются» дважды в день. Вода летом мутная, видимость плохая. С помощью специальной веревки напарник координирует водолаза и обеспечивает его безопасность.
«Слава богу, свои навыки я применяю в этом сезоне только во время учебно-тренировочных спусков. И хотелось бы, чтобы как можно реже приходилось применять навыки в каких-то других ситуациях», — отметил водолаз Евгений Кисель.
Кроме того, многие водоемы не соответствуют гигиеническим требованиям. Санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси в июне исследовала больше тысячи проб воды. Часть из них оказалась плохой.
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