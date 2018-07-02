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В районе Савелки проходит народный конкурс палисадников
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В районе Савелки проходит народный конкурс палисадников 

Управа района Савелки 1 час назад
Фото: Управа района Савелки
Депутаты муниципальных округов Зеленограда приглашают жителей принимать участие в народных районных конкурсах палисадников и цветников. В районе Савелки конкурс муниципального округа «Цветы у дома 2018» стартовал 1 июня. Депутаты приглашают жителей, предприятия, учреждения, общественные организации принять в нем участие. Заявки на участие в конкурсе можно подать в письменной форме по адресу: корпус 348, кабинеты 2-4, устно по телефонам: 8 (499) 734-11-81, 8 (499) 735-33-60, либо направить сообщение по электронной почте: msavelki@mail.ru.
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