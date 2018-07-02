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Sotheby's выставил на торги в Лондоне редкие миниатюрные портреты Наполеона и его семьи
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Sotheby's выставил на торги в Лондоне редкие миниатюрные портреты Наполеона и его семьи 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Миниатюрные портреты французского императора Наполеона I Бонапарта и членов его семьи выставлены на аукцион торговым домом Sotheby's. Об этом говорится в сообщении аукционеров, по сведениям которых торги состоятся 4 июля.
По словам представителя дома Генри Хауса, миниатюры — это своего рода семейный альбом с изображениями, предшествовавшими эпохе фотографии. «Интимные личные портреты хранились в семье, — отметил он. — Мы видим отца Наполеона, мать, братьев и сестер и родственников. Это замечательное собрание портретов для внутреннего использования, а не для посторонних глаз».
Они входят в число 44 лотов, принадлежавших потомкам Наполеона и оцениваемых примерно в £1 млн ($1,3 млн). Одним из наиболее ярких раритетов аукционеры назвали позолоченную коробочку из-под нюхательного табака с изображением императрицы Жозефины, держащей в руке письмо с сообщением о победе в сражении при Аустерлице.
Интерес к фигуре Наполеона, которого в Англии называли Boney, никогда на снижался, отмечает Хаус. «Он был удивительным человеком, который приехал во Францию в качестве иммигранта, стал императором, а основанная им династия простиралась по всей Европе», — подчеркивает представитель аукциона.
Раритеты, принадлежавшие Наполеону, пользуются на торгах очень большой популярностью. На недавнем аукционе De Baecque et Associs в Лионе треуголка, брошенная им после сражении при Ватерлоо, была приобретена за €350 тыс. В ноябре прошлого года за €625 тыс. в Фонтенбло был продан изготовленный из золота лавровый лист, который должен был украшать ту корону, которую в 1804 году надели на голову Наполеона на церемонии коронации. Бонапарт при предварительной примерке посчитал корону слишком тяжелой и велел снять с нее несколько листьев золотой чеканки.
О Наполеоне I Бонапарте
Наполеон I Бонапарт (1769-1821) — французский государственный деятель и полководец. Родился в 1769 году на Корсике. Достиг чина бригадного генерала в период Великой французской революции. В 1799 году совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом. В 1804 году провозглашен императором, установил диктаторский режим. Значительно расширил империю, поставил в зависимость от Франции большинство европейских государств. Поражение в Отечественной войне 1812 года с Россией положило начало крушению империи. Последние годы жизни провел на острове Св. Елены пленником англичан.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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