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«Сказки под сосной» расскажут на природной территории «Кузьминки-Люблино»
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«Сказки под сосной» расскажут на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Эколого-просветительское мероприятие «Сказки под сосной», в рамках которого проходит чтение экологических сказок для самых маленьких посетителей парка, будет проводиться на природной территории «Кузьминки-Люблино».
«Сказки под сосной» впервые были проведены летом 2017 года в Серебряном бору. В рамках мероприятия специалисты ГПБУ «Мосприрода» читали детям экологические сказки, а после проводили их обсуждение. Проект был одобрен родителями юных слушателей. И в итоге, после проведенного голосования, было решено проводить «сказки» регулярно на разных природных территориях.
Юные жители ЮВАО могут послушать экологические сказки на природной территории «Кузьминки-Люблино» по адресу: улица Кузьминская, дом 10 (вольерный комплекс). «Сказки под сосной» читают по средам в 12.00.
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