Дрогба: «Мальчик Лукаку стал мужем»

Экс-форвард «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба искренне рад за тот уровень, на который вышел нападающий «МЮ» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

— Я так горд, когда смотрю на его игру на чемпионате мира, — заявил Дрогба в Москве журналисту ВВС. — Ромелу — футболист и человек, с которым у меня особые взаимоотношения. Я с ним знаком семь лет с момента, когда он пришел в «Челси» 18-летним мальчиком. И мы очень близки. Он больше, чем очень хороший друг, это любимый ребенок, мой младший брат.

Думаю, что Жозе Моуринью, приобретая его в «МЮ» в прошлом году, понял, что мальчик стал мужем. Он окреп и готов к вызову играть в клубе калибра «Юнайтед».

На чемпионате мира 2018 года Лукаку забил 4 гола. Бельгия и Япония проведут матч в 21:00.