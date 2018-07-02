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Дрогба: «Мальчик Лукаку стал мужем»
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Дрогба: «Мальчик Лукаку стал мужем» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-форвард «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба искренне рад за тот уровень, на который вышел нападающий «МЮ» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
— Я так горд, когда смотрю на его игру на чемпионате мира, — заявил Дрогба в Москве журналисту ВВС. — Ромелу — футболист и человек, с которым у меня особые взаимоотношения. Я с ним знаком семь лет с момента, когда он пришел в «Челси» 18-летним мальчиком. И мы очень близки. Он больше, чем очень хороший друг, это любимый ребенок, мой младший брат.
Думаю, что Жозе Моуринью, приобретая его в «МЮ» в прошлом году, понял, что мальчик стал мужем. Он окреп и готов к вызову играть в клубе калибра «Юнайтед».
На чемпионате мира 2018 года Лукаку забил 4 гола. Бельгия и Япония проведут матч в 21:00.
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