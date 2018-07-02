Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве

Трагедия с 19-летним Юрием Гущиным-Кузнецовым произошла в Москве. Парень свел счеты с жизнью.

Стало известно, что молодой человек оставил предсмертную записку. «Я жил ради Лизы, только ее я любил», — написал в ней Юрий.

По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota, и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник «тупо убийся».

Отметим, имя предпринимателя Юрия Гущина тесно связано с кондитерской промышленностью России. При этом миллиардер получает доходы от недвижимости, гостиничного бизнеса и даже сельского хозяйства. В 1989 году Гущин стал основателем группы «Гута».

Сегодня Юрий Гущин входит в число двухсот богатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных активов приближается к десяти миллиардам евро.