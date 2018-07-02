Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве 

Трагедия с 19-летним Юрием Гущиным-Кузнецовым произошла в Москве. Парень свел счеты с жизнью.
Стало известно, что молодой человек оставил предсмертную записку. «Я жил ради Лизы, только ее я любил», — написал в ней Юрий.
Юноша является сыном Елены Гущиной (помощник вице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильной российской группы компаний «Гута» Артема Кузнецова. Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbs Юрию Гущину (основателю группы компаний «Гута»), передает Telegram-канал 112.
По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota, и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник «тупо убийся».
Отметим, имя предпринимателя Юрия Гущина тесно связано с кондитерской промышленностью России. При этом миллиардер получает доходы от недвижимости, гостиничного бизнеса и даже сельского хозяйства. В 1989 году Гущин стал основателем группы «Гута».
Сегодня Юрий Гущин входит в число двухсот богатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных активов приближается к десяти миллиардам евро.