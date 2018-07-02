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Предприниматели из Тамбовской и Самарской областей приехали на ярмарку в Черемушки
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Предприниматели из Тамбовской и Самарской областей приехали на ярмарку в Черемушки 

Мои Черемушки 53 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
С 1 июля в районе Черемушки снова заработала региональная ярмарка. На этот раз, на Нахимовский проспект, владение 51/21 приехали сельхозпроизводители из Самарской и Тамбовской областей.
Региональная ярмарка будет открыта до 7 июля. Кроме ярмарки возле стации метро «Профсоюзная», на Юго-Западе Москвы торговые площадки открылись на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы. Там всю неделю будут продаваться товары из Белгородской области.
Напомним, продолжают привлекать покупателей и ярмарки выходного дня. В 2018 году фермеры впервые получили 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». На этих ярмарках можно приобрести продукцию сельхозпроизводителей: овощи, фрукты, зелень, ягоды, джемы, варенье и соки, мясомолочную продукцию, рыбу и морепродукты.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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