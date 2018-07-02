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Военно-патриотическую встречу организовали на Энергетической
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Военно-патриотическую встречу организовали на Энергетической 

Управа района Лефортово 49 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, 30 июня прошла литературно-историческая встреча «Прикасаясь сердцем к подвигу…». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Читатели библиотеки поговорили о подвиге павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне, о тех, кто отдал свою жизнь во имя нашего будущего, нашей жизни, — сообщил Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу улица Энергетическая, дом 4, строение 1. (ео)
Женский форум  Ещё 1 источник 
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