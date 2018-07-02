Военно-патриотическую встречу организовали на Энергетической

В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, 30 июня прошла литературно-историческая встреча «Прикасаясь сердцем к подвигу…». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Читатели библиотеки поговорили о подвиге павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне, о тех, кто отдал свою жизнь во имя нашего будущего, нашей жизни, — сообщил Тепляков.

Мероприятие проходило по адресу улица Энергетическая, дом 4, строение 1. (ео)