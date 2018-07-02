Ещё
«Схватил за волосы и вытащил из воды»: в Башкирии 11-летний мальчик спас жизнь девочке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Схватил за волосы и вытащил из воды»: в Башкирии 11-летний мальчик спас жизнь девочке 

ufa1.ru 40 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Кугарчинском районе республики в минувшее воскресенье, 1 июля, в местной деревне Верхнемусалеево ребятня спаслась от жары на речке. Девчонки и мальчишки спорили, глубоко ли там, где они купаются и одна из них вызвалась измерить глубину. Стоило ей зайти в воду, как неожиданно для всех девочка пошла ко дну. Крики о помощи первым услышал 11-летний Азамат Арапов и бросился на помощь утопающей.
Азамат прыгнул в пучину не раздумывая
«Боец по натуре»
— Сами мы из Мраково, в тот день приехали к бабушке в деревню. Азамат играл с местной ребятней на берегу реки Оло-Эйек. 13-летняя Милана плавать не умела, но решила прыгнуть в водоем, чтобы измерить глубину и вода не простила эту шалость, и девочка пошла ко дну. К счастью, сын не струсил и прыгнул следом за ней, — рассказала мама юного героя Эльза. — Там глубина около четырёх метров, а он не испугался, прыгнул за девочкой.
Мальчик схватил тонущую Милану за волосы и потянул к берегу. В этот момент на подмогу подоспели и взрослые. Они помогли маленькому спасателю вытащить девочку из воды.
— Мы отнесли Милану на берег, она нахлебалась воды. Мы привели ее в чувство, к счастью, все обошлось, — вздыхает Эльза.
По секрету мама мальчика рассказала, что Азамат по натуре боец. Он всерьез занимается спортом — ходит в секцию борьбы. А недавно занял третье место в соревнованиях на Сабантуе. Семья гордится маленьким героем, а сам мальчик говорит, что по-другому поступить не мог.
Спасатели просят отдыхающих быть осторожнее на воде
«Не отпускайте детей одних на водоемы»
Спасатели предупреждают о том, что летом в десятки раз возрастает количество несчастных случаев на воде. Чтобы избежать трагедии, нужно следовать некоторым советам.
Купаться нужно только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, которые могут вовремя оказать помощь. Не стоит игнорировать таблички с надписями: «Купаться запрещено». Отдых в таких водоемах может быть смертельно опасен;
Ни в коем случае не нужно отпускать детей одних на пляж. Они должны быть под присмотром. Дети уходят под воду тихо и незаметно. Чтобы избежать беды, взрослым надо находиться рядом;
Перед купанием нельзя употреблять алкоголь. В 80 процентов несчастных случаев на воде погибают нетрезвые люди;
Никогда не заплывайте за буйки. За их пределами могут быть ямы или сильное течение, справиться с которым мало кто сможет.
ufa1.ru: последние новости
В группу поддержки «Зеленой Машины» Уфы набрали свежую кровь Был опытным и профессию любил: в Питере погиб промышленный альпинист из Башкирии Достали с того света: врачи спасли новорожденного, родившегося на трассе Стерлитамак-Нефтеюганск
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини30
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол2
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом13
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение