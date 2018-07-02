«Схватил за волосы и вытащил из воды»: в Башкирии 11-летний мальчик спас жизнь девочке

В Кугарчинском районе республики в минувшее воскресенье, 1 июля, в местной деревне Верхнемусалеево ребятня спаслась от жары на речке. Девчонки и мальчишки спорили, глубоко ли там, где они купаются и одна из них вызвалась измерить глубину. Стоило ей зайти в воду, как неожиданно для всех девочка пошла ко дну. Крики о помощи первым услышал 11-летний Азамат Арапов и бросился на помощь утопающей.

Азамат прыгнул в пучину не раздумывая

«Боец по натуре»

— Сами мы из Мраково, в тот день приехали к бабушке в деревню. Азамат играл с местной ребятней на берегу реки Оло-Эйек. 13-летняя Милана плавать не умела, но решила прыгнуть в водоем, чтобы измерить глубину и вода не простила эту шалость, и девочка пошла ко дну. К счастью, сын не струсил и прыгнул следом за ней, — рассказала мама юного героя Эльза. — Там глубина около четырёх метров, а он не испугался, прыгнул за девочкой.

Мальчик схватил тонущую Милану за волосы и потянул к берегу. В этот момент на подмогу подоспели и взрослые. Они помогли маленькому спасателю вытащить девочку из воды.

— Мы отнесли Милану на берег, она нахлебалась воды. Мы привели ее в чувство, к счастью, все обошлось, — вздыхает Эльза.

По секрету мама мальчика рассказала, что Азамат по натуре боец. Он всерьез занимается спортом — ходит в секцию борьбы. А недавно занял третье место в соревнованиях на Сабантуе. Семья гордится маленьким героем, а сам мальчик говорит, что по-другому поступить не мог.

Спасатели просят отдыхающих быть осторожнее на воде

«Не отпускайте детей одних на водоемы»

Спасатели предупреждают о том, что летом в десятки раз возрастает количество несчастных случаев на воде. Чтобы избежать трагедии, нужно следовать некоторым советам.

Купаться нужно только в оборудованных местах, где дежурят спасатели, которые могут вовремя оказать помощь. Не стоит игнорировать таблички с надписями: «Купаться запрещено». Отдых в таких водоемах может быть смертельно опасен;

Ни в коем случае не нужно отпускать детей одних на пляж. Они должны быть под присмотром. Дети уходят под воду тихо и незаметно. Чтобы избежать беды, взрослым надо находиться рядом;

Перед купанием нельзя употреблять алкоголь. В 80 процентов несчастных случаев на воде погибают нетрезвые люди;

Никогда не заплывайте за буйки. За их пределами могут быть ямы или сильное течение, справиться с которым мало кто сможет.