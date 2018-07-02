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В 75 квартале Хорошево-Мневников установят ландшафтную композицию
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В 75 квартале Хорошево-Мневников установят ландшафтную композицию 

Управа района Хорошево-Мневники 40 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В 75 квартале района Хорошево-Мневники появится ландшафтная композиция «Погружение в сон», придуманная латвийскими дизайнерами Дианой Кравченко и Эвелиной Разевской.
— Мы дарим этот уголок настоящего леса с таинственной зеркальной пещерой и маленьким ручейком нашим жителям. Композиция станет одним из центральных звеньев огромного пешеходного пространства нашего жилого комплекса Wellton Park и доминантой его ландшафтного оформления. Хотя растения и приспособлены для естественного роста в нашем климате, композиция требует осторожности в уходе. Через создание таких природных пространств мы доносим до людей, до наших жителей мысль, что нужно заботиться о природе, оберегать эту подаренную нам красоту, — отметила заместитель генерального директора концерна «КРОСТ» Марина Любельская.
Работа «Погружение в сон», воплощенная в жизнь ландшафтными архитекторами концерна «КРОСТ», завоевала золотую медаль в номинации Show Garden и Гран-при Московского международного фестиваля садов и цветов. (ео)
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