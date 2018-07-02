Беременная Кудрявцева билась в припадке на глазах у сотен людей

Телеведущая Лера Кудрявцева , находясь на внушительном сроке беременности, посетила футбольный матч. Звезда не могла сдержать эмоций, вместе с возлюбленным она страстно болела за нашу сборную.

Кудрявцева опубликовала в своем Instagram видео, на котором вместе с 30-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым она наслаждается игрой стоя на трибуне стадиона «Лужники». Супруги следили за футбольным матчем Россия — Испания, в котором наши спортсмены добились победы и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Телеведущая так радовалась за нашу сборную, что, забыв об интересном положении, начала биться в припадке от восторга на глазах у сотен людей: кричала, визжала до хрипоты, кружилась на месте и прыгала от радости. «Это точно уже история! Я давно не испытывала таких эмоций))) Как же это круто! Ребята! Спасибо 🇷🇺за победу 🙏🏽 это просто невероятно))) Этот Чемпионат Мира запомнят все 😂🇷🇺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — написала она под видео.

Поклонники Леры разделили с ней радость от победы, однако обеспокоились самочувствием будущей матери и ее нерожденного малыша. Многие пользователи Сети отметили, что такие сильные эмоции, даже если они положительные, могут негативно сказаться на ребенке. Они посоветовали телеведущей поберечь себя.

"Лера, ты так визжала, кричала, что я испугалась за малыша в животике)))))) Береги себя, Лерочка наша! И Игорька! Вы бесподобны!❤❤❤", «Лера береги себя👍💕💕👏👏😘😘😘💞», «Не страшно было туда идти в таком положении)», «Не родила Лер?а то малоли🤪😂✌🏻», «А, она не в положении. Вот и весь ответ», «Лера вы в положении все пишут если это правда то зачем так сильно кричите подвергаете ребенка опасности», «Я бы прям там родила 😂😇», — писали интернет-обыватели.

Напомним, 47-летняя телеведущая Лера кудрявцева станет матерью во второй раз. У нее уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на несколько лет старше своего пасынка.