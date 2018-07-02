Мужей и партнеров всех беременных в Новосибирской области решили обследовать на ВИЧ

Власти Новосибирской области запланировали протестировать на возможное наличие ВИЧ-инфекции мужей и половых партнеров всех беременных женщин в регионе. Это предусматривает обнародованный региональными властями план работы государственных медицинских организаций области, оказывающих помощь при заболевании, вызываемом ВИЧ, сообщает сайт

Среди поставленных в плане задач — расширение охвата населения области тестированием на ВИЧ, уменьшение смертности от СПИДа и снижение риска передачи вируса от матери ребенку. Так, к 1 января 2019 года областной Минздрав и подведомственные ему медучреждения обязуются охватить тестированием на ВИЧ не менее 25-30% населения на территории обслуживания этих организаций.

— Россия — один из мировых лидеров по выявлению новых случаев ВИЧ В числе мероприятий, запланированных для снижения риска передачи инфекции от матери ребенку, — направление всех ВИЧ-положительных беременных из женских консультаций в региональный Центр СПИД. В случае если женщина с ВИЧ откажется посещать такой центр, районные женские консультации должны будут сами организовать забор и доставку крови для дополнительных анализов в лабораторию инфекционной клинической больницы N1 в Новосибирске.

Кроме того, медучреждения по профилю «акушерство и гинекология» должны будут контролировать, чтобы ВИЧ+ беременные регулярно посещали Центр СПИД и принимали антиретровирусную терапию, сдерживающую развитие болезни.

Один из пунктов плана предусматривает «обеспечение 100% обследования мужей (половых партнеров) беременных женщин на ВИЧ-инфекцию». При этом в документе на оговаривается, каким образом это собираются осуществить.

"Интересно, как это будет выполняться, учитывая, что тестирование по закону добровольное", — заметил в комментарии порталу руководитель новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

План учитывает и такое явление, как ВИЧ-диссидентство: если родители отказываются от проведения химиотерапии новорожденного, медики должны будут сообщать об этом прокуратуре по месту жительства ребенка.

Российский Минздрав, напомним, планирует обеспечить тотальное тестирование на ВИЧ новорожденных, у чьих матерей диагноз уже установлен или если матери находятся в группе риска, а также на 100% обеспечить этим новорожденным химиопрофилактику ВИЧ.