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3 июля пройдет традиционный Крестный ход к озеру Святое
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3 июля пройдет традиционный Крестный ход к озеру Святое 

Управа района Косино-Ухтомский 36 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Приход храма Успения Богородицы в Косино приглашает москвичей присоединиться к празднованию Чудотворной иконы Божией Матери «Косинская» (Моденская). Организаторами мероприятия выступают управа района Косино-Ухтомский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский и косинский храм.
Начнется праздник в 9.30 с праздничного богослужения. Литургию возглавит епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
По завершению службы от храма Успения Богородицы к Святому озеру пройдет Крестный ход, где состоится водосвятие.
В полдень на Святом озере будет организован праздник для детей и взрослых.
Икона Божией Матери Моденская была привезена графом Шереметевым в 1717 году из города Модена (Италия). Косинскому храму эта икона, прославившаяся многочисленными исцелениями, была пожертвованная императором Петром Первым.
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