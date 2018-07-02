3 июля пройдет традиционный Крестный ход к озеру Святое

Приход храма Успения Богородицы в Косино приглашает москвичей присоединиться к празднованию Чудотворной иконы Божией Матери «Косинская» (Моденская). Организаторами мероприятия выступают управа района Косино-Ухтомский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский и косинский храм.

Начнется праздник в 9.30 с праздничного богослужения. Литургию возглавит епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

По завершению службы от храма Успения Богородицы к Святому озеру пройдет Крестный ход, где состоится водосвятие.

В полдень на Святом озере будет организован праздник для детей и взрослых.

Икона Божией Матери Моденская была привезена графом Шереметевым в 1717 году из города Модена (Италия). Косинскому храму эта икона, прославившаяся многочисленными исцелениями, была пожертвованная императором Петром Первым.