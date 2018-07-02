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Футбол повсюду: в странах Содружества на улицах чеканят мяч
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Футбол повсюду: в странах Содружества на улицах чеканят мяч 

Мир24 31 минуту назад
Фото: Мир24
Телеканал «МИР 24» попросил случайных прохожих, взрослых и детей, на улицах столиц стран Содружества показать, как они умеют обращаться с мячом. Как оказалось, многие чеканят мяч очень даже неплохо!
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