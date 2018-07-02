У жительницы Карелии на границе отобрали санкционные сосиски и сыры

Любительнице шопинга также придется оплатить штраф.

Возвращавшаяся из Финляндии жительница Костомукша превысила норму ввоза готовой продукции на 34 кг 155 г. Нарушение было выявлено 1 июля на МАПП «Люття».

Женщина пыталась провезти в ручной клади финскую колбасу, сосиски, фрикадельки, сардельки, бекон, общим весом 8 кг, также более 29 кг сыра, масла, йогурта и творога. Также любительница шопинга везла рыбные палочки и консервы, весом 1кг 720 г.

Россельхознадзоре напомнили, что на продукцию, перевозимую свыше установленного лимита ввоза в 5 кг, необходимо разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Ей пришлось вернуть «лишние» продукты, а также придется оплатить штраф в 500 рублей.