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У жительницы Карелии на границе отобрали санкционные сосиски и сыры
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У жительницы Карелии на границе отобрали санкционные сосиски и сыры 

Карельские вести 2 часа назад
Любительнице шопинга также придется оплатить штраф.
Возвращавшаяся из Финляндии жительница Костомукша превысила норму ввоза готовой продукции на 34 кг 155 г. Нарушение было выявлено 1 июля на МАПП «Люття».
Женщина пыталась провезти в ручной клади финскую колбасу, сосиски, фрикадельки, сардельки, бекон, общим весом 8 кг, также более 29 кг сыра, масла, йогурта и творога. Также любительница шопинга везла рыбные палочки и консервы, весом 1кг 720 г.
В Россельхознадзоре напомнили, что на продукцию, перевозимую свыше установленного лимита ввоза в 5 кг, необходимо разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы.
В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Ей пришлось вернуть «лишние» продукты, а также придется оплатить штраф в 500 рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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