Как правильно заботиться о кошке

Советы помогут продлить жизнь домашним любимцам.

Кошка — чуть ли не самый популярный домашний питомец. И на это есть множество причин. Эти животные по характеру напоминают людей.

— Если собака больше привязана к человеку и любит его независимо от того: плох он или хорош, то кошка может не прощать каких-то поступков человека, — рассказала кандидат биологических наук Екатерина Жбанова.

Но, возможно, поэтому многие и предпочитают кошек, что они, как говорится, с характером. Кроме этой, владельцы питомцев выделяют еще несколько причин.

— Во-первых, ее не надо выгуливать, как собаку, — отметила владелец питомника и писатель Елена Биргер . — Кошки дружелюбны и любят ласкаться. Во-вторых, на них не нужно тратить много еды, как для больших собак.

При этом кошки могут радовать своим присутствием хозяев до 25 лет. Со слов специалистов, уличные кошки живут меньше, чем домашние.

— Да, уличные кошки больше радуются жизни, — рассказала Елена Биргер. — Но они радуются жизни раз в пять меньше, чем домашние.

Владелец питомника считает: чтобы домашний питомец дольше прожил, его нужно кормить сухим кормом премиум-класса. При этом сухой корм надо смешивать с натуральной едой.

— Хотя многие считают, что от натуральной еды кошки лучше чувствуют себя, но сухой корм — более сбалансированный, — сказала владелец питомника Елена Биргер.

Существует заблуждение, что породистые кошки живут меньше, чем обычные. Все животные, как и люди, имеют свою генетику и свою продолжительность жизни, свои предрасположенности к каким-то заболеваниям.

— Как один человек живет 100 лет, а второй — 60, — отметила Елена Биргер. — Так и кошки: какая-то может прожить дольше, а другая — меньше.

Но при этом домашних кошек стоит оберегать от улицы, чтобы уменьшить вероятность заражения инфекцией. Даже живущих дома кошек следует прививать: ведь хозяева ходят на улицу и могут занести инфекцию, которая не страшна людям, но опасна для животных.