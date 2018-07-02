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Как правильно заботиться о кошке
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Как правильно заботиться о кошке 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Советы помогут продлить жизнь домашним любимцам.
Кошка — чуть ли не самый популярный домашний питомец. И на это есть множество причин. Эти животные по характеру напоминают людей.
— Если собака больше привязана к человеку и любит его независимо от того: плох он или хорош, то кошка может не прощать каких-то поступков человека, — рассказала кандидат биологических наук Екатерина Жбанова.
Но, возможно, поэтому многие и предпочитают кошек, что они, как говорится, с характером. Кроме этой, владельцы питомцев выделяют еще несколько причин.
— Во-первых, ее не надо выгуливать, как собаку, — отметила владелец питомника и писатель Елена Биргер. — Кошки дружелюбны и любят ласкаться. Во-вторых, на них не нужно тратить много еды, как для больших собак.
При этом кошки могут радовать своим присутствием хозяев до 25 лет. Со слов специалистов, уличные кошки живут меньше, чем домашние.
— Да, уличные кошки больше радуются жизни, — рассказала Елена Биргер. — Но они радуются жизни раз в пять меньше, чем домашние.
Владелец питомника считает: чтобы домашний питомец дольше прожил, его нужно кормить сухим кормом премиум-класса. При этом сухой корм надо смешивать с натуральной едой.
— Хотя многие считают, что от натуральной еды кошки лучше чувствуют себя, но сухой корм — более сбалансированный, — сказала владелец питомника Елена Биргер.
Существует заблуждение, что породистые кошки живут меньше, чем обычные. Все животные, как и люди, имеют свою генетику и свою продолжительность жизни, свои предрасположенности к каким-то заболеваниям.
— Как один человек живет 100 лет, а второй — 60, — отметила Елена Биргер. — Так и кошки: какая-то может прожить дольше, а другая — меньше.
Но при этом домашних кошек стоит оберегать от улицы, чтобы уменьшить вероятность заражения инфекцией. Даже живущих дома кошек следует прививать: ведь хозяева ходят на улицу и могут занести инфекцию, которая не страшна людям, но опасна для животных.
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