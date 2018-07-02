Более десятка участников молодежного форума отравились на Байкале

Как сообщает пресс-служба СК СКР по Иркутской области, в настоящий момент на месте происшествия работают на правоохранители, так и сотрудники Роспотребнадзора . Согласно имеющимся данным, поначалу сообщалось об 11 отравившихся, однако по прибытию следователей на место ЧП стало известно, что за медпомощью обратились 20 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал и о том, как родители спешно забирали детей из лагеря на Урале, где отравились 64 человека. В результате ЧП работу лагеря «Сосновый бор» в Свердловской области пришлось временно приостановить.