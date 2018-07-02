У Кайли Дженнер появился веский повод для ревности

У Кайли Дженнер появилась серьезная конкурентка в лице 15-летней хип-хоп-исполнительницы Даниэллы Бреголи. Как сообщают зарубежные СМИ, Трэвис Скотт восхищен талантом молоденькой девушки и хочет записать с ней дуэт, а она, в свою очередь, без ума от рэпера.

Он считает, что все песни, написанные Даниэллой, огонь! Особенно Gucci Flip Flops. Трэвису так понравился этот сингл, что он отправил рэперше пару шлепанцев Gucci и написал очень трогательное письмо, в котором восхвалял ее способности, — комментирует инсайдер.

Даниэлла Бреголи

Вот только Даниэлла рассматривает Трэвиса не только как стратегического партнера, но и интересного мужчину. По словам инсайдера, девушка постоянно рассказывает друзьям о том, что по достижению 18-летнего возраста уведет рэпера из семьи. К слову, не так давно Даниэлла даже жестко посмеялась над Кайли. Девушка назвала новоиспеченную маму «большой птицей» после того, как она появилась на модном показе в ярко-желтом комбинезоне.

Кайли Дженнер

Напомним, что в феврале у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта родилась дочь. Малышку назвали Сторми. Удивительно, но влюбленные не стали заключать брак и даже съезжаться. Звезда реалити-шоу по-прежнему живет в родительском доме.