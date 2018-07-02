Марию Кравцову заподозрили в беременности

Мария Кравцова продолжает радовать своих поклонников, записывая новые видеоролики на кулинарную тему. Мария, как известно, отлично готовит и хорошо разбирается в детокс-диетах.

Молодая женщина активно общается со своими фанатами в сети, где поклонники и заметили изменившуюся фигуру Марии. Многие решили, что Кравцова неспроста носит просторную одежду, они считают, что телеведущая пытается скрыть свою беременность. Если подозрения фанатов подтвердятся, то для Марии и ее супруга Сергея, с которым они вместе уже 6 лет, это будет третий ребенок.

Напомним, что Кравцова о своих чадах говорит мало и практически не выкладывает их фото в Инстаграм.