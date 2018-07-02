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Марию Кравцову заподозрили в беременности
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Марию Кравцову заподозрили в беременности 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Мария Кравцова продолжает радовать своих поклонников, записывая новые видеоролики на кулинарную тему. Мария, как известно, отлично готовит и хорошо разбирается в детокс-диетах.
Молодая женщина активно общается со своими фанатами в сети, где поклонники и заметили изменившуюся фигуру Марии. Многие решили, что Кравцова неспроста носит просторную одежду, они считают, что телеведущая пытается скрыть свою беременность. Если подозрения фанатов подтвердятся, то для Марии и ее супруга Сергея, с которым они вместе уже 6 лет, это будет третий ребенок.
Напомним, что Кравцова о своих чадах говорит мало и практически не выкладывает их фото в Инстаграм.
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