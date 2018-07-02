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День партизанской славы начнут отмечать в Санкт-Петербурге
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День партизанской славы начнут отмечать в Санкт-Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге начнут отмечать День партизанской славы, закон приняли депутаты ЗакСа и подписал губернатор города Георгий Полтавченко, сообщил на свой странице в соцсетях парламентарий Денис Четырбок.
День партизанской славы будут отмечать в Санкт-Петербурге ежегодно 29 марта.
В этот день в 1942 году ленинградские и новгородские партизаны переправили через линию фронта в осажденный город обоз с продовольствием. Больше 56 тонн продуктов собрали на оккупированных территориях на стыке Новгородской, Псковской и Ленинградской областей и через фронт переправили в Ленинград.
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