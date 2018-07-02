Петербуржский режиссер судится за дочь со звездой сериала «Анна-детективъ»

Петербургский режиссер Евгений Семенов утверждает, что его супруга — актриса Александра Никифорова , похитила их общую дочь и скрывает от отца. Скандал переместился в зал судебных заседаний.

Пара поженилась незадолго до начала совместной работы над сериалом «Анна-детективъ», в котором у Никифоровой была главная роль. К моменту выхода картины в свет отношения были окончательно разрушены, супруги жили отдельно. Семенов утверждает, что по общему решению дочь должна была остаться с ним, но Никифорова под предлогом отпуска в Крыму забрала девочку и уже год не позволяет видеться с ней.

Александра подала на развод в Севастополе, указав в иске, что спора о месте проживания дочери у нее с супругом нет — Анна остается с матерью. В конце 2017 года развод был зарегистрирован. Обращения Евгения в полицию и органы опеки с просьбой вернуть дочь были безрезультатными, он также получил отказ в суде первой инстанции. Вернуть ребенка никак не получается, хотя, по словам Евгения, фактически девочка живет даже не с матерью, а с ее родителями.

Пикантный факт в дополнение к скандалу публикует 78.ru — это фотографии порнографического характера с девушкой, очень похожей на Александру. Бывший муж вполне допускает, что это может быть Никифорова.

В данный момент Евгений продолжает судебные тяжбы по двум процессам — о передаче ребенка отцу и об определении места жительства девочки. У него трое детей от разных женщин, но столько грязи и обмана, по его словам, ни один развод ему еще не приносил. Юристы Александры не дают комментариев относительно спора.