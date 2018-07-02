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Петербуржский режиссер судится за дочь со звездой сериала «Анна-детективъ»
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Петербуржский режиссер судится за дочь со звездой сериала «Анна-детективъ» 

Пятый канал 48 минут назад
Фото: Пятый канал
Петербургский режиссер Евгений Семенов утверждает, что его супруга — актриса Александра Никифорова, похитила их общую дочь и скрывает от отца. Скандал переместился в зал судебных заседаний.
Пара поженилась незадолго до начала совместной работы над сериалом «Анна-детективъ», в котором у Никифоровой была главная роль. К моменту выхода картины в свет отношения были окончательно разрушены, супруги жили отдельно. Семенов утверждает, что по общему решению дочь должна была остаться с ним, но Никифорова под предлогом отпуска в Крыму забрала девочку и уже год не позволяет видеться с ней.
Александра подала на развод в Севастополе, указав в иске, что спора о месте проживания дочери у нее с супругом нет — Анна остается с матерью. В конце 2017 года развод был зарегистрирован. Обращения Евгения в полицию и органы опеки с просьбой вернуть дочь были безрезультатными, он также получил отказ в суде первой инстанции. Вернуть ребенка никак не получается, хотя, по словам Евгения, фактически девочка живет даже не с матерью, а с ее родителями.
Пикантный факт в дополнение к скандалу публикует 78.ru — это фотографии порнографического характера с девушкой, очень похожей на Александру. Бывший муж вполне допускает, что это может быть Никифорова.
В данный момент Евгений продолжает судебные тяжбы по двум процессам — о передаче ребенка отцу и об определении места жительства девочки. У него трое детей от разных женщин, но столько грязи и обмана, по его словам, ни один развод ему еще не приносил. Юристы Александры не дают комментариев относительно спора.
Ранее Пятый канал рассказывал о семейной драме в семье футболиста Александра Кержакова. Его супруга не может получить доступ к их общему сыну, кроме того, она призналась, что в течение нескольких месяцев лечилась от наркомании. Адвокат Александр Добровинский утверждал, что Кержаков шантажирует жену сыном из-за денег. В последнем видеообращении к поклонникам Милана Кержакова сообщила, что они с мужем обо всем «договорились», но пользователи предполагают, что девушку бьет и запугивает муж.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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