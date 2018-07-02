Подросток утонул, переплывая реку в Вологодской области

Пятнадцатилетний юноша утонул в Тарногском районе Вологодской области. Подросток вместе с друзьями пытался переплыть реку. Об этом сообщило информационное агенство FlashNord.

Парень с товарищами собрались искупаться в местной реке Кокшеньга. Изначально ребята плавали в месте с низким уровнем воды. Но после решили переправиться на противоположный берег притоки в глубоком месте. Подросток 15 лет захлебнулся и утонул. Один из друзей пытался спасти парня, но не смог, поэтому побежал за помощью к взрослым.

«В результате проводившихся всю ночь поисковых мероприятий тело погибшего обнаружили лишь около 04:00 на следующий день под водой», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Юноша утонул на Солдатских прудах в Новокубанске. Парень зашел в воду и нырнул. Стоявшая на берегу девушка так и не дождалась появления парня на поверхности водоема.