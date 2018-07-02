Ещё
Звезды, которые изменили форму глаз — и не ошиблись
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, которые изменили форму глаз — и не ошиблись 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Ариана Гранде
Ариана Гранде: слева — 2009 год, справа — 2018 год  Нельзя сказать, что звезда канала Nickelodeon в подростковом возрасте была дурнушкой. Наоборот, симпатичная девочка со своей изюминкой. Но все же ряд трансформаций внешность Арианы претерпела, ведь в 16 лет она выглядела совсем иначе.
Огромную роль в редизайне сыграла блефоропластика верхних век. Эта операция сделала взгляд Арианы более открытым, а глаза больше. Плюс ко всему девочка сделала ринопластику и закачала филлеры в носогубные складки. Сейчас она настоящая красотка!
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер: слева — 2010 год, справа — 2018 год  Фанатка пластики Кайли тоже не обошла стороной операцию под названием «поднимите мне веки». По сравнению с подростковыми фотографиями изменились не только ее губы и нос, но и глаза. Они стали больше за счет блефорапластики верхних век.
Блейк Лайвли
Блейк Лавли: слева — 2008 год, справа — 2018 год  Для Блейк Лайвли операция по устранению нависшего века была необходимостью, ведь из-за этой проблемы ей грозило ухудшение зрения. Поэтому она и сделала блефаропластику верхних век, плюс исправила форму носа, после чего стала настоящей голливудской красавицей.
Майли Сайрус
Майли Сайрус: слева — 2007 год, справа — 2018 год  Многие считают, что грыжевые мешки — признак возрастных изменений. Но это далеко не так, здесь играет роль и стечение обстоятельств. Вот посмотрите, например, на Майли Сайрус. В 15-летнем возрасте у нее были грыжевые мешки, в которых можно было хранить картошку. Звезда исправила это недоразумение. Плюс ко всему редизайну подверглись нос и зубы знаменитости.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер: слева — 1982 год, справа — 2018 год  В 17-летнем возрасте грыжи под глазами были и у Сары Джессики. Через несколько лет она их убрала. Да и сейчас часто прибегает к помощи пластических хирургов, но чересчур увлеклась игрой в редизайн. Кажется, что из-за подтяжек Сара скоро не сможет закрывать глаза.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс: слева — 2008 год, справа — 2018 год  Нависающие веки откровенно добавляли возраста молоденькой и хорошенькой Дженнифер. После блефаропластики она словно помолодела на 10 лет.
Как любят омолаживаться звезды:
Семь антивозрастных процедур, которые действительно работают
Анджелина Джоли и еще пять звезд, которые врут, что не делали пластику
Антивозрастной макияж после 50: чему стоит поучиться у звезд
Я Покупаю: последние новости
Дождались! Ванесса Паради впервые вышла замуж в 45 лет (и это была шикарная свадьба) Гороскоп на неделю со 2 по 8 июля Супергерои и принцессы: 6 детских образов в стиле популярных персонажей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть13
Неожиданный эффект перевернутых бикини41
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение