Звезды, которые изменили форму глаз — и не ошиблись

Ариана Гранде

Ариана Гранде: слева — 2009 год, справа — 2018 год Нельзя сказать, что звезда канала Nickelodeon в подростковом возрасте была дурнушкой. Наоборот, симпатичная девочка со своей изюминкой. Но все же ряд трансформаций внешность Арианы претерпела, ведь в 16 лет она выглядела совсем иначе.

Огромную роль в редизайне сыграла блефоропластика верхних век. Эта операция сделала взгляд Арианы более открытым, а глаза больше. Плюс ко всему девочка сделала ринопластику и закачала филлеры в носогубные складки. Сейчас она настоящая красотка!

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер: слева — 2010 год, справа — 2018 год Фанатка пластики Кайли тоже не обошла стороной операцию под названием «поднимите мне веки». По сравнению с подростковыми фотографиями изменились не только ее губы и нос, но и глаза. Они стали больше за счет блефорапластики верхних век.

Блейк Лайвли

Блейк Лавли: слева — 2008 год, справа — 2018 год Для Блейк Лайвли операция по устранению нависшего века была необходимостью, ведь из-за этой проблемы ей грозило ухудшение зрения. Поэтому она и сделала блефаропластику верхних век, плюс исправила форму носа, после чего стала настоящей голливудской красавицей.

Майли Сайрус: слева — 2007 год, справа — 2018 год Многие считают, что грыжевые мешки — признак возрастных изменений. Но это далеко не так, здесь играет роль и стечение обстоятельств. Вот посмотрите, например, на Майли Сайрус. В 15-летнем возрасте у нее были грыжевые мешки, в которых можно было хранить картошку. Звезда исправила это недоразумение. Плюс ко всему редизайну подверглись нос и зубы знаменитости.

Сара Джессика Паркер: слева — 1982 год, справа — 2018 год В 17-летнем возрасте грыжи под глазами были и у Сары Джессики. Через несколько лет она их убрала. Да и сейчас часто прибегает к помощи пластических хирургов, но чересчур увлеклась игрой в редизайн. Кажется, что из-за подтяжек Сара скоро не сможет закрывать глаза.

Дженнифер Лоуренс: слева — 2008 год, справа — 2018 год Нависающие веки откровенно добавляли возраста молоденькой и хорошенькой Дженнифер. После блефаропластики она словно помолодела на 10 лет.

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