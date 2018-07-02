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Неугомонные гомофобы втянули Лазарева с сыном в грязный секс-скандал
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Неугомонные гомофобы втянули Лазарева с сыном в грязный секс-скандал 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном Никитой с просмотра триумфального матча ЧМ Россия — Испания. Наверняка артист и представить не мог, какую реакцию вызовет публикация, пишут Дни.ру.
Болеем! Вперед, Россия! 🤘🏻 #РоссияИспания #чмпофутболу2018 🇷🇺
A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on  Jul 1, 2018 at 6:58am PDT  Подписчики тут же кинулись обсуждать слишком животрепещущую тему — откуда мальчик внезапно взялся, кто его мама и есть ли она вообще. Многие выразили свое грубое «фи» на тему ориентации Сергея: они уверены, Лазарев — гей. Комментаторы принялись обсуждать, каково Никите в семье, где нет матери, а то и, возможно, второй мужчина.
— Голубенький ты наш! Зачем сына в эту грязь тягать? — спрашивает бестактная поклонница.
В комментариях развернулись настоящие баталии.
— Очень интересно. Столько лет не было никакого сына — и вдруг появился, а мама кто? — интересуется подписчица.
— Никто не обязан докладывать о рождении своих детей сию же секунду! — отбривает ее другая.
Пока Сергей молчал и не реагировал на невежливые выкрики, его близкий друг Дмитрий Кузнецов, частый спутник Лазарева на отдыхе, молчать не стал и попросил в комментариях не лезть в чужую жизнь.
— А не пойти ли вам на **** со своими советами? Следите за собой и своей семьей. В ваших советах никто не нуждается! — парировал Кузнецов.
Более доброжелательные поклонники поддержали и Лазарева, и высказывание Кузнецова.
— Почему некоторые особи считают своей обязанностью вставить свои пять копеек? Вас никто не просил высказывать свое гомофобское мнение, — пишут в комментариях.
На подобные выпады ранее резко отвечала мать Сергея Лазарева Валентина Викторовна. Она не смогла спокойно читать критику о сыне и решила вступиться за него. Женщина назвала злопыхателей «несчастными и недолюбленными» и предположила, что их жизнь лишена позитивных событий, раз они так активно «поливают желчью» других. Валентина Викторовна посоветовала следить за творчеством Сергея, а не за его «штанами».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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