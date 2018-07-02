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Бронированные амфибии будут форсировать Керченский пролив
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Бронированные амфибии будут форсировать Керченский пролив 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
После машины проследуют на гору Митридат, где будут экспонироваться. Об этом сообщается на сайте администрации города Керчи.
Накануне начальник отдела по межнациональным отношениям администрации города Керчи Ворончихин С. В. приветствовал в городе Керчи делегацию Военно-технического общества из Москвы.
Сегодня в здании администрации города Керчи прошло заседание оргкомитета по проведению данного мероприятия.
22 июля ориентировочно в 9 часов после преодоления 15-километровой водной преграды экипажи БРДМ 2, ветераны, жители и гости города примут участие в митинге в посёлке Героевское.
После машины проследуют на гору Митридат, где будут экспонироваться.
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