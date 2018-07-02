Погнался за мячиком: в Белореченском районе в реке утонул 6-летний мальчик

Краснодар. 2 июля — Новая Кубань. В Белореченском районе на поле рядом с рекой играли дети. В какой-то момент 6-летний мальчик погнался за укатившимся мячиком. Находясь рядом с берегом, ребенок подскользнулся на скользком камне и упал в воду. К несчастью, мальчик утонул. Его тело спустя несколько часов нашли спасатели. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на администрацию муниципалитета.