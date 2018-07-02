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Погнался за мячиком: в Белореченском районе в реке утонул 6-летний мальчик
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Погнался за мячиком: в Белореченском районе в реке утонул 6-летний мальчик 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 июля — Новая Кубань. В Белореченском районе на поле рядом с рекой играли дети. В какой-то момент 6-летний мальчик погнался за укатившимся мячиком. Находясь рядом с берегом, ребенок подскользнулся на скользком камне и упал в воду. К несчастью, мальчик утонул. Его тело спустя несколько часов нашли спасатели. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
В пресс-службе Следственного комитета подтвердили данную информацию. Как сообщила «НК» старший помощник руководителя краевого управления СКР Наталья Трифанова, по факту случившегося проводится проверка.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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